Omroepsysteem IJtunnel volgens bewoners te luid: "Geluidsschermen zou een oplossing zijn"

Volgens beide mannen is de gemeente niet onwelwillend als ze een klacht indienen, maar gaat het vaak na verloop van tijd weer mis. De laatste weken stond het volume volgens de omwonden veel te hard, maar duurde het tot dit weekend voor er werd ingegrepen. De gemeente heeft namelijk in de nacht van zondag op maandag een aanpassing gedaan. "Ik hoorde vanochtend even een signaal met 'test, test, test'", beschrijft Dennis Beentjes. "Dat was voor mijn gevoel nog best luid, maar wel ietsje minder dat geef ik toe. We gaan het zien, ik wacht het af."

Ook Fabian Bernardus springt nog geen gat in de lucht. "Eerst zien, dan geloven", klinkt het. "Dus we gaan nu misschien een rustige periode tegemoet. Dat is fijn natuurlijk. Maar in de loop van de tijd zullen er vast wel weer opstoppingen zijn en dan zal het weer toenemen."

Geluidsschermen

Daarom hopen de buurtbewoners op een structurelere oplossing. "Als je verderop kijkt langs deze weg, daar staan hele mooie geluidsschermen", aldus Beentjes. "Dat zou een hele goede oplossing zijn hier." Om de overlast helemaal terug te dringen lijkt dat een oplossing, want de gemeente blijft het systeem voorlopig gebruiken.

In een reactie laat een woordvoerder weten geen mogelijkheid te zien om zonder het geluid te werken. Met de aanpassing aan het volume hoopt de gemeente in ieder geval een wenselijkere situatie te hebben gecreëerd. "Dat wil zeggen veilig voor de gebruikers, en acceptabel voor de omgeving", aldus de woordvoerder.