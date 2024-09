Unieke score brengt NH Sport naar Alkmaar

Onze camera draaide ook op het complex van RCH in Heemstede. Dit seizoen is dat de thuisbasis van Koninklijke HFC. De Haarlemmers voelen zich daar blijkbaar goed thuis, want de ploeg van trainer Gertjan Tamerus is gedeeld koploper in de tweede divisie.

Verder in deze uitzending schitterende beelden uit Aken waar Zaankanter Menno Vloon op het marktplein meedeed aan een speciale polsstokhoogspringwedstrijd. En op het veld van het AKC Blauw-Wit kijken we vooruit naar het nieuwe korfbalseizoen: welke ambitie hebben de Amsterdammers?

De eerste uitzending van NH Sport zie je maandag om 17.10 uur, waarna deze elk halfuur wordt herhaald.