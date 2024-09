Noord-Hollanders positiever over portemonnee en economie, maar zorgen blijven

Bijna een kwart vindt dat het economische uitstekend gaat, en 39 procent vindt het voldoende. En dat is positiever dan een jaar geleden. En helemaal vergeleken met 2022 toen de prijzen van producten en energie de lucht in schoten. Maar, zeggen de deelnemers van NH Nieuws-panel ook: dat het met de economie goed gaat, betekent niet dat iedereen profiteert. Meerderen geven aan zorgen te hebben over een groeiende kloof tussen arm en rijk in het land.





Bekijk hieronder de grafiek over hoe de panelleden aankijken tegen de economie in het land en de verschillen tussen 2024, 2023 en 2022. Tekst gaat eronder verder.