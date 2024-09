Gooise GGD slaat alarm over aangekondigde bezuinigingen van het kabinet

De Gooise GGD maakt zich grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet. Den Haag wil de komende jaren 300 miljoen euro bezuinigen op gezondheidszorg. Volgens GGD-directeur Joek Boomsma is dat een grote bedreiging voor de publieke gezondheid. "Alles wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, wordt teniet gedaan", zegt ze.