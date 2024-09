Rolf en Mariska wonen door woningnood op de camping, maar gedwongen vertrek dreigt

Recreatiepark Ursemmerhof maakt een desolate indruk. Veel recreanten hebben hun boeltje al gepakt nadat ze te horen kregen dat ze moesten vertrekken. Stacaravans zijn weggesleept en wat achterblijft is een hoop bende. De stroom is inmiddels ook al afgesloten, maar dat weerhoudt permanente bewoners er niet van te blijven zitten waar ze zitten. Ze kunnen verder ook nergens heen.

Het schreeuwend tekort aan woningen is goed voelbaar bij recreatiepark Ursemmerhof. Mariska Kok, alleenstaande moeder van een dochter van 14 en een zoon van 23, kan op de reguliere woningmarkt nergens terecht: "Ik heb geprobeerd een urgentieverklaring te krijgen bij de gemeente, maar die is afgewezen. Je voelt je zo machteloos en vooral mijn kinderen lijden eronder."

In totaal zijn er zo'n 46 stacaravans die permanent worden bewoond op het recreatiepark. Rolf Koopmans, die in de schuldsanering terecht is gekomen na een ruzie over het familiebedrijf, wordt door de gemeente gedoogd. "Ik had nooit verwacht op een camping terecht te komen, maar ik ben natuurlijk niet de enige. Volgens de gemeente mag ik al ik blij zijn dat ik een dak boven mijn hoofd heb."

Asielzoekers

Nu het kabinet aangekondigd heeft elk jaar 100.000 woningen te bouwen waarvoor vijf miljard euro wordt uitgetrokken zou je zeggen dat er hoop gloort voor Rolf en Mariska. "Het is een mooi vooruitzicht, maar op korte termijn heb ik er niet veel aan. Ik heb niets tegen asielzoekers, maar zij hebben het beter dan dat wij het hier hebben", aldus Rolf. "Het is heel frustrerend", vertelt Mariska. "Ook al wordt er veel gebouwd, je komt er gewoon niet voor in aanmerking. Ze moeten stoppen om iedereen maar binnen te halen."

Wanneer de overgebleven bewoners echt moeten vertrekken van het recreatiepark is nog niet bekend. De bewoners zijn een juridische strijd gestart tegen de eigenaar. De eerste rechtszaak werd in hun nadeel beslist, maar er loopt nog een hoger beroep. Mocht dat ook verloren worden dan rest niets anders dan vertrekken. "We strijden door, maar waar ik dan heen moet, is een hele goede vraag", zegt Mariska. "Ik weet echt niet waar ik dan heen moet. Dan staan we op straat."