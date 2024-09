Nog drie verdachten vast na protest van Ajax-supporters op Leidseplein

Honderden Ajax-supporters demonstreerden gistermiddag op het Leidseplein en later ook bij het hoofdbureau van de politie op de Elandsgracht vanwege de politiestakingen tijdens wedstrijden van Ajax, waardoor de duels niet door konden gaan.

Rond 14.30 uur kwamen de supporters bijeen op het Leidseplein. Betogers droegen fakkels en staken rookbommen en vuurwerk af. Na een tijdje verplaatste de demonstratie zich richting het hoofdbureau van de politie, dat zo'n kleine 500 meter verderop ligt. Op dat moment sloeg de sfeer om.

Ingrijpen ME

Enkele demonstranten tilden een dranghek en een fiets boven hun hoofd en kwamen daarmee dreigend op de ingang van het hoofdbureau af, waar agenten paraat stonden met honden. Ook wierpen supporters onder meer een fiets tegen een politiebusje en gooiden ze kliko's op straat. De ME kwam al snel in actie om de supporters te verdrijven. Zo'n twee uur na het begin van de demonstratie was de situatie weer onder controle.

De politie liet gisteren in eerste instantie weten dat er acht aanhoudingen waren verricht, maar het bleek uiteindelijk dat er ook een negende supporter was aangehouden.

AT5 was gisteren bij het protest en het ingrijpen van de Mobiele Eenheid aanwezig: