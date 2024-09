Berkhouter die uit arrestantenbus ontsnapte wel veroordeeld, maar hoeft niet meer de cel in

Omdat de Berkhouter eerder dit jaar al vier maanden vastzat, hoeft hij niet terug de cel in. Naast de celstraf kreeg hij 50 uur taakstraf.

De spectaculaire ontsnapping vond eind april vorig jaar plaats. Dit gebeurde nadat B. was aangehouden in Lutjebroek. In de auto waarin hij reed, werd een magazijnhouder en kogels gevonden. Hij werd in een arrestantenbus vervoerd, maar onderweg zag hij in Hoorn kans om te ontsnappen, door het dakluik open te trappen.

"Ik was boos omdat ik was opgepakt, vond dat niet terecht", vertelde hij twee weken geleden. Zijn eerdere verklaring dat het dakluik al los moet hebben gezeten, trok hij toen voor de rechtbank in. Het dakluik van de politiebus was flink beschadigd. "Het was eigenlijk helemaal niet mijn plan en ik heb er achteraf ook spijt van."

Agent in gezicht gespuugd

De lijst met strafbare feiten waarvoor hij zich moest verantwoorden, was behoorlijk. Zo werd er op zijn slaapkamer een vuurwapen gevonden, met daarbij ook munitie. Bij de aanhouding in zijn woning ontstond een worsteling met een agent. B. spuugde die vervolgens in zijn gezicht. De agent eiste een schadevergoeding van 400 euro en daarin kon de rechter zich vinden.

De Berkhouter zat dit jaar in totaal 126 dagen vast, voornamelijk vanwege verboden wapenbezit. Daar blijft het voorlopig bij. "Het is geen pretje, het is geen leven daar. Met wapens wil ik niets meer te maken hebben. Ik kom hier niet meer terug", verzekerde hij de rechter eerder.