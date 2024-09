Koning akkoord: benoeming nieuwe burgemeester Bloemendaal Michel Rog definitief

De 51-jarige Rog werd eerder door de gemeenteraad van Bloemendaal voorgedragen als de beste kandidaat om waarnemend burgemeester Ankie Broekers-Knol op te volgen. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk speelde die voordracht door aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Uiteindelijk belandde de voordracht van Rog bij de koning. Die wijkt in de praktijk niet af van de aanbeveling van de gemeenteraad. Nu alle vinkjes zijn gezet, wordt Michel Rog op 3 oktober officieel geïnstalleerd als burgemeester tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Bloemendaal.

Ervaring bij diverse partijen

Rog is lid van NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Eerder was hij fractievoorzitter van D66 in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. In 2002 werd hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Acht jaar later werd hij namens die partij wethouder in Haarlem. Een jaar later trad Rog alweer af nadat hij zich verzette tegen het coronabeleid van het kabinet. Rog is nu nog zelfstandig adviseur.