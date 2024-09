Ruimte zoeken tussen de regels: zo kreeg Amstelveense Evertje van alles voor elkaar

Als je Evertje hoort praten, lijkt het helemaal niet moeilijk om iets voor elkaar te krijgen. Ze noemt met gemak voorbeelden van wat ze samen met buurtgenoten heeft bereikt in haar omgeving. Zo startte ze bijna 50 jaar geleden een inzamelingsactie in de nieuwbouwwijk waar ze toen woonde. Met het geld dat de buurt ophaalde, werd een grote plataan gekocht en geplant op een pleintje. Zo kreeg de wijk meteen wat groen.

Zoek de ruimte

In Nederland lijkt alles goed geregeld, maar het kan altijd beter. "Je moet zoeken naar de ruimte tussen de regels," zegt ze zelf. Met die instelling zorgde ze er met een grappige actie voor dat de gemeente een naam gaf aan een fietspad dat veel buurtbewoners gebruikten. Later greep ze weer zo’n kans en hielp ze mee om in het leegstaande winkelcentrum in Waardhuizen een buurtcentrum op te zetten. Ze deed dit soort dingen nooit alleen, maar altijd samen met buurtgenoten. Dat was misschien wel haar grootste talent: anderen motiveren om samen actie te ondernemen voor een mooie en fijne buurt.

SOPHIA.

