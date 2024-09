Acht jaar cel geëist tegen modeprominent Martijn N. voor ontucht met jonge mannen

Dat meldt het ANP. Martijn N. was een prominent figuur in de Amsterdamse modewereld, die bij het voormalige modeplatform Moam jong talent koppelde aan bekende ontwerpers.

Hij raakte in opspraak nadat 28 mannen hem in 2021 in de NRC en Het Parool hadden beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In januari 2022 hield de politie hem aan. Hij mocht zijn proces in vrijheid afwachten. Het OM heeft negen aangiftes van zedenfeiten - gepleegd tussen 2011 en 2021 - op de aanklacht gezet.

Ruw en dominant gedrag

Volgens de officier van justitie ondersteunen de aangiftes elkaar en zijn zij aldus over en weer bruikbaar voor het bewijs. N. zou telkens op min of meer dezelfde manier te werk zijn gegaan. Hij zocht veelal via sociale media contact met jonge, seksueel onervaren jongens van buiten zijn woonplaats Amsterdam.

Hij sprak meestal bij hem thuis met hen af, waarbij hij hen overrompelde met seksuele avances, die uitmondden in ruw, dominant seksueel gedrag. De jongens keken tegen hem op en durfden zich vaak niet te verzetten. Volgens de officier heeft N. 'zijn eigen normen en waarden' gecreëerd.

"Ik misbruik jongens niet, ik gebruik ze", zo heeft hij verklaard. Het OM ziet dat anders; N. heeft misbruik gemaakt van zijn positie. "Ook in de wereld van verdachte is het Wetboek van Strafrecht van toepassing."

De poging tot zware mishandeling vond plaats in 2015 in de Zweedse hoofdstad Stockholm. N. was met een vriend. Een ruzie ontaardde in geweld, waarbij de vriend gewond raakte.