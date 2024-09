Noord-Hollands tuinbedrijf helpt gedupeerden van failliet tuinmaterialen-website

"We nemen de zaak niet over, we gaan de gedupeerden helpen", benadrukt Gerrit Voogt bedrijfsleider Spaansen Tuin en Bestrating. "De afgelopen tijd kwamen er bij ons in de zaak meerdere mensen die benadeeld waren door het failliete tuinbedrijf en toen dachten we: we moeten deze mensen helpen om ervoor te zorgen dat de tuinen alsnog aangelegd of afgemaakt kunnen worden."

De Zaanse eigenaren van Tuinmaterialen.nl werden vorige maand failliet verklaard en hebben zo'n 850.000 euro schuld. Veel klanten zitten met een onafgemaakte tuin en ook de werknemers, die op zzp-basis werkten, vangen bot.

Tegemoetkomen

Met een tegemoetkoming in de kosten wil Voogt de gedupeerden helpen. "We doen het niet gratis, maar dankzij de hulp van onze leveranciers kunnen we ze flink tegemoet komen. Het is maatwerk, elke tuin is anders dus we zullen met elke klant om de tafel moeten om te kijken hoe we ze kunnen helpen."

Het tuinbedrijf, dat vestigingen heeft in Uitgeest, Winkel en Zuidoostbeemster, roept gedupeerden op om zich vóór 31 oktober 2024 te melden via [email protected]. "Samen kunnen we naar een oplossing zoeken om te helpen hun tuinproject alsnog te voltooien. Dit kan door middel van een gedeeltelijke vergoeding of andere vormen van compensatie."

Het nieuws dat het Noord-Hollands tuin- en bestratingsbedrijf de gedupeerden wil helpen, verspreidt zich snel. "Vanmorgen hebben we het bericht geplaatst op onze site en nu al hebben drie mensen zich gemeld", zegt Voogt enthousiast.

Tuinmaterialen.nl

Voogt heeft geen contact met de eigenaren van het failliete bedrijf. Een week nadat het faillissement werd uitgesproken meldde eigenaar Lars de Wit dat hij er alles aan zou doen om de gedupeerden te compenseren. Een investeerder zou het bedrijf nieuw leven moeten inblazen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Gedupeerden waren sceptisch over het plan van de Zaankanter.