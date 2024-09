Hilversum trekt recordaantal bezoekers voor monumentendagen

Meer dan vijftig Hilversumse monumenten openden afgelopen weekend hun deuren. Daartussen zaten ook monumenten die normaal gesproken bijna nooit open zijn voor het publiek.

Eén van de meest opvallende deelnemers was de Turkse moskee Mevlana aan de Geuzenweg. Dat gebouw is vooral voor de Turkse moslimgemeenschap erg belangrijk als religieus en cultureel centrum. Nu kon iedereen er even een kijkje nemen.

Ook de bekendere monumenten waren open. Zoals de oude AVRO-studio's, de Vioolkist, de studiocomplexen van de KRO en de NCRV en voor het eerst ook het STER-gebouw.

Spectaculaire start

Open Monumentendag kende dit jaar in Hilversum een spectaculaire start. Vanwege de 600-ste verjaardag van het dorp was Hilversum even het landelijke centrum van de monumentendagen. De twee dagen werden vrijdagavond afgetrapt met lichtshows op de gevels van verschillende monumenten.

