Medemblik start 'dag der dagen' met 250 biefstukken: "Dit wil ik iedere dag wel!"

En dat is precies de bedoeling, weet Sjors Heestermans. Hij is secretaris van Prins Hendrik, de vereniging die de harddraverij organiseert. Zij initieerden het ochtendprogramma Opdraven, waar het biefstukontbijt sinds vorig jaar deel van uitmaakt.

"Omdat we zagen dat zeker jeugd eerst bij vrienden gingen zitten, terwijl we de mensen op de baan willen zien. Zoals je ziet, is er al best wat jeugd aanwezig, dus dat doel is bereikt." Naast het biefstukontbijt was er vanochtend ook een optreden van de populaire zanger Yves Berendse.

10 biefstukken tegelijk

250 biefstukken verlaten ondertussen in een moordend tempo de keuken van Michel. "Hoe je het maakt? Per 10 tegelijk. Daarna gaan ze in de oven en bewaren we ze in een warmhoudkast. Het doel? Dat mensen blij zijn, dat is toch mooi?!"