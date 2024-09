Oplichters gaan deur aan deur in Middenbeemster, politie waarschuwt

De politie weet nog niet of de oplichters succesvol zijn geweest. "Trap er niet in, en als je deze oplichters aan de deur krijgt bel 112."

De politie zegt dat medewerkers van de gemeente of de politie niet op deze manier te werk gaan. Mensen wordt aangeraden om de politie te bellen als ze het niet vertrouwen.

Als er iemand voor de deur staat die zich voordoet als medewerker van de gemeente, is het advies om niet open te doen en 112 te bellen. Bij agenten die niet vertrouwd worden kunnen mensen vragen om legitimatie.

Wervershoof

Vorige maand waarschuwde politie ook al voor oplichters aan de deur. Toen waren ze actief in het West-Friese dorp Wervershoof. Oplichters belden daar met de bewoners voor ze langskwamen. In dat telefoontje zeggen de daders dat er in de buurt is ingebroken en bieden ze aan om waardevolle spullen of contant geld in huis veilig op te bergen.

"Dat doen ze nu ook", vertelt de woordvoerder. "Ze bellen van tevoren en houden dan de bewoners zo lang mogelijk aan de lijn om vertrouwen te winnen en zodat ze geen 112 kunnen bellen. Ze gaan zo doortrapt te werk."