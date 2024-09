Vogelverhuizing in Zandvoort: nieuwe broedplaatsen voor zwaluw en beschermde uil

Voordat de sloopkogel door de manege gaat, moet de kerkuil eerst nog drie maanden wennen aan het nieuwe onderkomen. Leblanc houdt ook een kleine slag om de arm. "Het is niet zo dat de uilen automatisch naar de nieuwe onderkomens 'verhuizen', maar dit heeft wel een reële kans van slagen."

Scouting Stella Maris-St. Willibrordus moet net als de vogels ook wijken voor het woningbouwproject. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. De eerste fase van het project is inmiddels gestart. De bouw volgt over enkele jaren. De woningen komen tussen de duinen en de huidige wijk te staan. Onder andere jongeren kunnen daar wonen. De roep om nieuwe woningen is groot in het kustdorp.

Wanneer en of de uil intrek neemt in het nieuwe verblijf, is onduidelijk. "We kennen de planning van de uil niet", laat de gemeentewoordvoerder met een knipoog weten. Ook Leblanc weet het niet. "Het is koffiedik kijken. Als de 'gewenningsperiode' eenmaal voorbij is, is er bij aanvang van de sloop geen uil meer te zien in de manege."

Hazelworm en zandhagedis

Overigens vindt op het terrein nog aanvullend onderzoek plaats naar de aanwezigheid van de beschermde hazelworm, zandhagedis en rugstreeppad. Om die laatste twee was veel te doen rondom de verbouwing van het circuit om de Formule 1. Mochten de worm, de hagedis en de pad geen zand in de motor strooien, dan kan de bouw van Heimanshof in 2026 beginnen.