Gooise Meren vreest financieel zware tijden: belastingverhoging onvermijdelijk

Gooise Meren kan dit jaar nog door zonder de gemeentelijke doelen bij te stellen. Al moet er wel vier miljoen euro van de gemeentelijke spaarrekening worden gehaald om de begroting rond te krijgen. Dit zijn wel de laatste jaren waarin er genoeg geld is om alle plannen uit te voeren, de komende jaren gaat het plaatje er steeds minder rooskleurig uitzien.

Stevigere keuzes

Het geld dat nu van de spaarrekening wordt gehaald is bedoeld om te investeren in zorg, gezondheid en cultuur. Ook wil de gemeente meer doen op het vlak van klimaat en energie, meer investeren in wonen en ook mobiliteit staat hoog op het lijstje.