NH-panel heeft weinig vertrouwen in kabinet en coalitiepartijen: "Het schuurt nu al"

"Het getwitter moet nou maar eens afgelopen zijn. Wat een zooitje", verwoordt Hugo uit Alkmaar een veelgehoorde klacht over de omgang tussen de vier partijen. Ook NSC van Pieter Omtzigt wordt veel genoemd als probleem door de manier waarop wordt onderhandeld door de partij. "NSC is onbetrouwbaar helaas", aldus panellid Noah uit de gemeente Waterland.

'Het is een zakenkabinet met de lont in het kruitvat'

Bert uit Heemstede denkt dat het wachten is totdat de boel explodeert. "Het is een zakenkabinet met de lont in het kruitvat. En zij (PVV, VVD, NSC en BBB) vormen tezamen het kruit in eerder genoemd kruitvat."

En dat zorgt ervoor dat ook het vertrouwen in het zakenkabinet-Schoof ver te zoeken is. Meer dan de helft (55 procent) verwacht er weinig van. Ook al door het gebrek aan ervaring van de kabinetsploeg. "Er zijn te veel bewindspersonen met te weinig kennis nu, dat vraagt om problemen. Ze wilden een nieuwe bestuurscultuur, maar hoe ze nu met elkaar omgaan is erger dan ooit tevoren", aldus de Velsense Belinda.

Acht procent heeft wel veel vertrouwen, terwijl ruim een derde nog redelijke verwachtingen van het kabinet heeft. Uit deze groep geven veel mensen aan dat het kabinet eigenlijk pas nu echt kan beginnen en de tijd moeten krijgen. "Ze moet een kans krijgen", zo zegt Koos uit Heemskerk.

Zie in de grafiek hieronder hoe het gesteld is met het vertrouwen in het kabinet-Schoof. Tekst gaat eronder verder.