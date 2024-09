Koken met Kok: zomerse paddenstoelen en de perfecte omelet

Wist je dat je het hele jaar door paddenstoelen kunt vinden in de natuur? We vinden ze in Bergen, vlakbij het bos. Hoewel de eerste exemplaren vieze en vooral ook oneetbare karbolchampignons zijn, zijn er uiteindelijk genoeg cantharellen te vinden, perfect voor in een omelet. Pieter Kok kookt ze in de biologisch-dynamische kwekerij Vrij Waterland in Haarlem, waar hij zijn keuken heeft opgezet.