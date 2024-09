In je eigen bootje naar de film tijdens eerste 'drijf-in' bioscoop

Tijdens Open Monumentendag zorgde organisatie Cultuur Kartel voor de eerste drijf-in bioscoop, ter gelegenheid van tweehonderd jaar Alkmaars Kanaal. "De keuze van de films hebben we bij het publiek gelaten", vertelt Veerle van de Laar van Cultuur Kartel aan mediapartner Streekstad Centraal.

Romantiek op de Turfmarkt

"Ik heb er een hele lange tijd naar uitgekeken en nu is het dan eindelijk tijd om op het water naar een film te gaan kijken", vertelt een enthousiaste filmliefhebber.

Terwijl sommige bezoekers er een romantisch avondje met zijn tweeën van maken, zijn er ook hele vriendengroepen die samen op een bootje vertoeven. "Via Instagram zag ik dat deze drijf-in bioscoop er was vandaag, dat leek me wel wat om gezellig samen een leuk avondje uit te gaan. En de combinatie van varen met een leuke film, wat lekkers en goed gezelschap is natuurlijk helemaal perfect!", vertelt een bezoeker die samen met zijn vriendin binnen komt varen.

Onder sfeerverlichting van de Turfmarkt vindt iedereen zijn plek op een bootje. De een in een grote schuit, de ander past er net met zijn tweeën in. Er worden snacks doorgegeven. "Echt een unieke ervaring", klinkt het vanaf het water.