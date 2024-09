Terug naar toen: Hilversumse brandweer viert haar veertigjarig bestaan

Ze zijn ondertussen niet meer weg te denken, maar er was een tijd dat ze nog niet zo vanzelfsprekend waren: de Hilversumse brandweermannen. In 1947 vierde de Hilversumse brandweer haar 40-jarig bestaan. Er zijn beelden opgedoken in het archief waarop het feest te zien is. De brandweer van Hilversum heeft het, in zijn relatief korte bestaan, dan al flink voor de kiezen gekregen. De 'filmbrand' van 1934 ligt ze dan nog vers in het geheugen.