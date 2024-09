Vuurwerk zeer waarschijnlijk oorzaak van nachtelijke autobrand in Schalkwijk

Rond 2.30 uur was een enorme klap te horen in de Briandlaan en omgeving. Een uur eerder stond er ook een auto in lichterlaaie in de Bertha von Suttnerstraat, even verderop in Schalkwijk. De hele binnenkant van deze auto werd daarbij verwoest.

"We gaan er bij de brand in de Bertha von Suttnerstraat vanuit dat de oorzaak in de relationele sfeer ligt", vertelt een woordvoerder van de politie. Getuigen zagen na de brand een persoon wegfietsen richting de Erasmuslaan.

Tekst loopt door na de foto.