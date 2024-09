Wéér tiener in de IJmuider drugsoorlog: 19-jarige verdacht van dodelijke schietpartij

De verdachte had het wapen al een week in bezit en zou het eerder die week voor een andere bedreiging of schietincident hebben gebruikt, maar details daarover worden pas op 2 december besproken in de volgende zitting.

De rechtbank zal de zaak rond de dood van Eric S. waarschijnlijk pas in 2025 inhoudelijk behandelen, omdat er nog aanvullend onderzoek wordt gedaan naar onder andere computers en telefoons van meerdere verdachten. De 19-jarige en drie medeverdachten, waaronder de 23-jarige chauffeur, worden dan samen berecht.

Weer een tiener

Het is vandaag voor de tweede keer in korte tijd dat het OM een tiener verdenkt van ernstig geweld in IJmuiden. Twee weken geleden bleek dat het OM een 13-jarige verdenkt van brandstichting en het veroorzaken van een explosie. Dat zou hij in opdracht van een 19-jarige en 22-jarige verdachte hebben gedaan.

Vanaf november waren er volgens de politie in vier maanden tijd ruim dertig 'zware geweldsincidenten' in IJmuiden. Volgens het OM probeerden zeker vier groepen uit te maken wie de baas is over de drugshandel in IJmuiden.