Huizen ontruimd na vondst handgranaat in Vennepse woonwijk, man (26) aangehouden

"We kregen een tip binnen dat iemand in het bezit zou zijn van een explosief", vertelt een politiewoordvoerder. "Toen zijn we in de woning gaan kijken."

Na onderzoek bleek het om een handgranaat te gaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeseind. De EOD maakte de granaat onschadelijk en nam het mee voor onderzoek.

Huizen ontruimd

De omliggende huizen binnen een straal van vijftig meter werden ontruimd vanwege de explosief. Dat duurde ongeveer tweeënhalf uur.

Of de 26-jarige man uit Haarlemmermeer die uiteindelijk wordt aangehouden de bewoner van het huis is, kan de politie in verband met het lopende onderzoek niet zeggen.