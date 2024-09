112-blog | Volendammer gearresteerd bij drugstransport • Oplichters in Middenbeemster

18.13 uur

De politie heeft op 13 september 2024 een drugstransport onderschept en negen verdachten aangehouden, waaronder één persoon uit Volendam. In een camper werd meer dan 100 kilo drugs gevonden, zoals cocaïne en vermoedelijk heroïne. De verdachten gebruikten een loods in Slootdorp als verzamelplaats en locatie om de verdovende middelen in de camper te laden. Het transport was onderweg naar Engeland. De verdachten verschijnen op 18 september voor de rechter.