112-blog | Motorbestuurder zwaargewond na vermoedelijke straatrace • Handgranaat gevonden in Vennepse woonwijk

10.08 uur

De politie is op zoek naar informatie over een mogelijke schietpartij in Haarlem vrijdagnacht. Rond 0.50 uur werden op de Prinsenbrug schoten gehoord. De politie trof op de brug een paar kogelhulzen aan. Mensen die getuige waren zijn ondervraagd en er is gezocht naar gewonden, maar dat was tevergeefs.

De politie denkt dat een witte en een donkerkleurige auto bij de schietpartij betrokken zijn. Mensen die meer informatie hebben worden gevraagd zich te melden.