Schilder Jordy Cretier werkte extra in weekenden en vakantie om nu op het WK te spelen

Tijdens het toernooi krijgt hij steun van zijn allergrootste fan: zijn moeder. In haar eentje is ze afgereist naar Oezbekistan om haar zoon te zien spelen. "Zelfs mijn moeder moest op de foto buiten het stadion. Ze was helemaal in het oranje gekleed. Dat vonden ze geweldig daar."

Uitzinnige sfeer

In Oezbekistan speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen het thuisland. Voor volle tribunes genoten de Nederlandse spelers van een ongekende ambiance. Liefst 12.000 toeschouwers zagen de wedstrijd. "Tijdens de warming-up ging ik er even van genieten. Tijdens de wedstrijd niet mee bezig geweest. Na afloop wel, want er was een vak vol Oezbeken. Zij maakten echt veel lawaai."

Normaliter speelt Cretier in Nederland voor hooguit een paar honderd toeschouwers. Afgelopen jaren speelde hij bij Hovocubo in Hoorn en na het WK is hij bij VNS United in Amsterdam te bewonderen. Tijdens het toernooi kijkt hij zijn ogen uit. "Het WK is heel groot. Je ziet de FIFA overal. We hebben standaard een eigen bus met een politieauto ervoor. Je ziet dat het een groot evenement is hier. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hier heb ik echt van genoten"

