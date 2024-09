Ongeslagen Koninklijke HFC voelt zich meer dan thuis op tijdelijk onderkomen in Heemstede

Over de faciliteiten bij RCH zijn ze in het kamp van HFC meer dan tevreden. "Ik ben echt positief verrast. Serieus hoor. De omstandigheden zijn echt heel goed. Het is niet minder dan bij Koninklijke HFC, want daar is het nu ook geen geweldig complex", aldus doelman Mitchel Michaelis.

Bekijk bovenaan dit bericht de reportage over Koninklijke HFC dat te gast is bij RCH.