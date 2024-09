Op deze plekken kun je morgen het noorderlicht zien

Een enorme zonnevlam zorgt ervoor dat de deeltjes van de zon morgen met een enorme snelheid naar de aarde komen. Bij het magnetisch veld van de aarde zorgt dat voor het noorderlicht. De zonnevlam in combinatie met helder geeft Marcel hoop om maandagavond het spektakel te kunnen zien. "Er is een kleine kans op mist, maar vanaf 19.00 uur morgenavond is er geen bewolking tot in de nacht. Op dit moment hebben we volgens de voorspellingen goed zicht." De fotograaf verwacht dat het noorderlicht met het blote oog te zien zal zijn.

Waar kan je het noorderlicht zien?

Zelf gaat hij tussen 20.00 uur en 22.30 uur op de dijk bij Marken fotograferen. "Je staat daar aan de rand van het water met vrij uitzicht richting Marken. En er is weinig lichtvervuiling." Dat is volgens hem van groot belang als je het noorderlicht wil zien. "Vanuit het centrum van Amsterdam zie je niks."

Maar niet alleen bij Marken heb je goede kans om de dansende rode, paarse of groene gloed te zien. "De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, de afsluitdijk en de bunkers bij Julianadorp zijn goede plekken om het noorderlicht te kunnen zien."