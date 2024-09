Extreme belangstelling: bezoekers wachten ruim 3,5 uur voor Amsterdamse Poentunnel

De organisatie laat aan AT5 weten 'blij te zijn met dit succes'. "Het grote bezoekersaantal toont aan dat er grote interesse en belangstelling is voor de Amsterdamse monumenten en ons erfgoed. We verwachten meer dan 50.000 bezoekers te verwelkomen in totaal."

Monumenten

De Poentunnel is een van de monumenten die dit weekend tijdens de Open Monumentendag te bezichtigen is, en blijkt toch wel een van de favorieten te zijn. De tunnel loopt onder de Keizersgracht en is 3,5 meter breed en 50 meter lang. Voor zover bekend is het de enige tunnel in de stad die onder een gracht loopt.

Er zijn nog 49 andere locaties in de stad te bezoeken vandaag. Zo kan je een kijkje nemen in atoomschuilkelders, bijvoorbeeld bij het Weesperplein en is de scheepswerf van Damen geopend.

