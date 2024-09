Aardappelteelt onder druk: deze boeren willen daar verandering in brengen

Het vereist aanpassingsvermogen, waarbij zowel de plantmethode als de aardappelsoort het verschil kan maken tussen een geslaagde en mislukte oogst. "Die aardappel verdwijnt dus niet zomaar, maar we worden wel uitgedaagd om op nieuwe manieren te gaan werken. Je moet de problemen voor zien te blijven", legt Jan uit.

Naast de klimaatverandering hebben de gebroeders Ham met nog een complicatie rekening te houden: bodemverzilting. Door de lage ligging van de Haarlemmermeerpolder en nabijheid van de zee komt zout grondwater hier makkelijker naar de oppervlakte, en ook dat fenomeen wordt steeds erger, vertelt Jan: "Met zo'n diepe polder aan de kust ben je als het ware een soort afvoerputje."

Zelf met je handen in de klei

Om het enthousiasme voor de aardappel een zetje te geven deed de boerderij vorig weekend voor de tweede keer mee aan de Nationale Aardappelrooidag, waar mensen zelf hun aardappels uit de grond kunnen wroeten. De helft van de opgegraven piepers gaat naar de voedselbank.

Op die manier hoopt Jan de altijd zo populaire aardappel op de voorgrond te houden: "Het is dat authentieke, zo met je handen in de klei zelf je maaltje vinden. Het spreekt tot de verbeelding. En dat is ook nodig, want hoewel je de aardappel nog steeds in allerlei producten tegenkomt, kan de klassieke aardappel best een beetje hulp gebruiken."