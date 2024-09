Onrustige nacht in Haarlem: explosie, autobranden en aanhouding na crash

Ongeveer een uur later zorgde een explosie voor nog een autobrand in dezelfde Haarlemse buurt, dit keer aan de Briandlaan. De klap was volgens getuigen in de wijde omgeving te horen.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat ook deze auto zwaar beschadigd raakte. De politie doet nog onderzoek.

