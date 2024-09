Uitblinkende Parrott geniet van historische avond: ''Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

"Ik denk dat de eerste goal het mooiste was", reageert Parrott als hij moet terugblikken op zijn vier treffers tegen het zwakke Heerenveen. "Een doelpunt maken in de kruising is altijd een heerlijk gevoel. Het is prachtig gevoel om te scoren in onze eigen stadion. Ik ken de uitdrukking van de 'ketchup-fles', dus laten we hopen dat ik nog meer doelpunten mag gaan maken voor AZ."

Tijdens de voorlaatste thuiswedstrijd (tegen NEC) kreeg Parrott een opblaasbare papegaai van de Ben-Side als welkomstcadeau. "Ik heb hem bewaard bij mij thuis. De papegaai reist door het hele huis en ligt nu in de keuken. Het is geweldig dat ik word toegezongen door de fans."