Churchill-tank uit Winkel primeur op herdenking Market Garden: "Dit is uniek"

Deze dagen rijden colonnes oude tanks en andere voertuigen door het Zuiden van Nederland om operatie Market Garden te herdenken. Die operatie, die begon op 17 september 1944 moest een snel einde aan de oorlog maken. De bruggen bij Arnhem en Nijmegen werden bezet door parachutisten met lichte bewapening. De tanks en andere voertuigen, die vanuit België die troepen moesten gaan ondersteunen, stuitten op veel Duitse weerstand en de operatie mislukte.

Extreem uniek

"We hebben anderhalf jaar lang hard gewerkt om hier te kunnen staan met de Churchill-tank. Dit is de enige rijdende op het Europese vasteland. Dat we hier nu staan is extreem uniek. En het is echt historisch. Dit type tank is hier ook echt geweest", vertelt Paul Visser van museum Collection '39-'45. Hij en de andere vrijwilligers begonnen de herdenkingstocht in Leopoldsburg in België, waar destijds ook alle troepen verzameld werden.

"Er is nog één zo'n tank. Die staat in het tankmuseum van Bovington in Engeland. Die rijdt ook, maar deze rijdt nu hier en staat niet in een museum", zegt vrijwilliger Henk Coehoorn met een grote glimlach. "En dat is echt heel uniek. Prachtig dat we dat in anderhalf jaar voor elkaar hebben gekregen."

