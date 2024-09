Buurt treurt na vondst van twee doden in Amsterdamse woning: "Laten we elkaar wat vaker opzoeken"

"De buurt is bedroefd. Ik heb mensen gesproken en iedereen treurt en vindt het supererg", reageert een buurtbewoner. Donderdag belden buurtbewoners de politie. "We hadden ze beiden een tijdje niet gezien en we kwamen maden tegen op de gang. Dat waren de eerste alarmbelletjes natuurlijk, zeker in combinatie met een sterk overheersende geur."

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht door de recherche. De vrouw is vermoedelijk al een tijd geleden overleden, en de man mogelijk op een later moment. "Het is niet de eerste keer dat dit in de stad voorkomt", aldus de buurtbewoner. "Laten we lief voor elkaar zijn en elkaar wat vaker opzoeken."