Compilatie: 38e Aalsmeerse Pramenrace in teken van Hollands (en een beetje Duitse) glorie

Zoals wel meer pramen maakte ook de oude, houten praam van De Illegale Peurders water. En dus moest schipper Henk van Leeuwen een beetje hozen om te voorkomen dat ze kopje onder zouden gaan.

Omdat ze van nature 'een beetje recalcitrant zijn', hadden de Dippers hun praam een Duits tintje gegeven. Aan boord wapperde de Duitse driekleur, het team was in lederhosen gehuld en zelfs 'Angela Merkel' was dabei, inclusief fles Jägermeister.