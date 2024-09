Opvallend: succesvolle handbalcoach Rachel de Haze stopt vlak voor eerste speelronde bij VOC

Helemaal verdwijnt Rachel de Haze niet bij VOC. De 33-jarige Amsterdamse blijft nog wel een ondersteunende rol vervullen binnen de technische staf van de damesselectie. Daarnaast zal de kleindochter van ex-voetbalinternational Rinus Israël een rol spelen binnen de jeugdopleiding.

Bij de wedstrijd van VOC vanavond in Deurningen tegen DSVD zit Elly An de Boer op de bank bij VOC. Zij was afgelopen anderhalf jaar de assistent van De Haze.

Na haar actieve loopbaan begon De Haze in 2020 als coach van VOC. Hoogtepunt beleefde ze in het seizoen 2022-2023 toen zij met VOC de landstitel greep. Afgelopen seizoen verloor de Amsterdamse club de finale van de play-offs van Venlo, wel veroverde VOC toen de beker. En vorige week legde VOC beslag op de supercup na winst op Venlo.

DSVD - VOC begint vanavond om 19.00 uur.