Ecoloog: 'deze wilde dieren kunnen we straks ook in de stad verwachten'

We lopen een rondje door Artis met Atze. Van de wasberen, via de wallaby's naar de flamingo's. Alle drie voorbeelden van exotische dieren die inmiddels in Nederland gezien zijn. De kans dat je ooit tegen een wallaby aanbotst in de stad, lijkt Atze klein, maar de wasberen en de flamingo's kunnen we de komende jaren best verwachten.

Atze noemt wat dieren die ooit met behulp van de mens zich hier hebben kunnen vestigen en nu dus kans maken om te blijven. Voorbeelden zijn de halsbandparkiet, de Amerikaanse rivierkreeft en de wallaby. "Dit zijn soorten die toevallig door de mens van plek a naar plek b zijn uitgezet, dus het is maar de vraag of het ze lukt om te overleven in het wild. Zo zie je dat er opeens exotische beesten in Nederland kunnen verschijnen", vertelt hij.

Klimaatverandering

Maar je hebt ook diersoorten die vanuit het zuiden oprukken vanwege klimaatverandering. "Omdat het steeds warmer en droger wordt in het Middellandse Zeegebied zien we de steltkluut, de flamingo en de goudjakhals oprukken naar het noorden."