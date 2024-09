Geen unieke avond, maar strijdend Telstar verlaat Excelsior met opgeheven hoofd

"We moeten zeker deze lijn doortrekken", geeft Anthony Correia aan vlak na de nederlaag op Woudestein. Bij winst had Telstar de koppositie kunnen pakken en dat lukten de Velsenaren slechts twee keer eerder in de historie. "Jammer dat we de supporters dat niet hebben kunnen bieden, maar daar gaat het ons niet om."

De wedstrijd in het Rotterdamse Kralingen golfde heen en weer, waar Excelsior zeker in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg was. De 2-0 voorsprong in de rust was ook verdiend voor de thuisploeg. Na rust bracht Correia invaller Reda Kharchouch in de ploeg en mede daardoor kwamen de Witte Leeuwen beter in de wedstrijd.

Aansluitingstreffers

Na een mooie aanval bracht eerst Youssef El Kachati de spanning terug in de 68e minuut, 2-1. Een gelijkmaker hing in de lucht, maar toch scoorde Excelsior. Telstar gaf niet op en vlak voor tijd maakte Hamdaoui een heerlijk doelpunt, 3-2. "Zat er lekker in en het is een tijdje geleden dat ik had gescoord", geeft Hamdaoui met een lichte glimlach aan. "Maar ik ben wel teleurgesteld." In de absolute slotfase bleef de Rotterdamse ploeg overeind en verliet Telstar balend het veld.

