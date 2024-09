Stadsherstel bouwt 14 appartementen in oud kasteel

Het imposante gebouw komt uit 1301, gebouwd door Alfer Baron van Wulven. Het was toen nog een drie-zalen complex. In de honderden jaren daarna is het steeds verder uitgebouwd.

Na de Tweede Wereldoorlog raakt het kasteel verwaarloosd. Het was onbewoonbaar en raakte dusdanig in verval, dat er nog weinig hoop was voor Kasteel Nederhorst.

Grote brand

Tot 1959, wanneer de heer Jan Lourens Jonker voor 2,5 gulden bij het monument langs mag komen. Hij was zo onder de indruk van het kasteel dat hij de enorme restauratie onder zijn hoede nam. Toen het in 1971 bijna volledig was hersteld, brak er een grote brand uit.

Jonker kon weer van voren af aan beginnen. Maar twee jaar later, in 1973, was het dan eindelijk weer bewoonbaar.

Stadsherstel

Stadsherstel werd in 2022 eigenaar van het kasteel, met het idee om het opnieuw te restaureren en om te bouwen tot appartementencomplex. Eind vorig jaar zijn de verbouwingen begonnen en daarbij zijn een aantal bijzondere ontdekkingen gedaan. Welke dat zijn, is te zien in bovenstaande video. Ook is hierop te zien hoe het kasteel er op dit moment vanbinnen uitziet.

Wie zelf een glimp van de restauratie wil opvangen, kan zaterdag voor de laatste keer langskomen bij het kasteel tijdens Open Monumentendag.