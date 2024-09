Twee jaar cel voor man die vrouw verkrachtte op Snapchat-date

De politie kreeg in de ochtend van 4 augustus 2023 een melding over een verdachte situatie in een woning. Agenten gingen ernaartoe en klopten meermaals op de deur. Hierop kwam een vrouw half ontkleed, paniekerig en trillend naar buiten. De 33-jarige man was op dat moment binnen. Hij had een vrouwenslip in zijn hand, zweette hevig, had verwijde pupillen en zei dat hij 'fucking hard aan het spacen' was.



De vrouw had de man kort daarvoor ontmoet via foto- en berichtenapp Snapchat. Het klikte en de twee besloten af te spreken. Aanvankelijk verliep het contact volgens haar 'vriendelijk'. Maar toen de man haar een aantal keer tegen haar zin aanraakte, sloeg de sfeer om. Hij werd agressief, zei dat hij bij de 'mocro maffia' zat, een pistool had liggen en dat hij de vrouw zou gaan 'beuken'. Ze mocht niet weg voordat ze seks met hem had. Om haar extra onder druk te zetten, pakte hij haar tas en sleutel af en zette hij de televisie harder 'zodat niemand haar kon horen'.

De vrouw stuurde intussen stiekem haar locatie naar een vriendin, en vroeg haar in een bericht om hulp. Diezelfde vriendin alarmeerde vervolgens de politie.

'Niks tegen haar wil'

De verdachte heeft een heel ander verhaal over die ochtend. Hij en de vrouw hadden geknuffeld en gezoend, mét kleren aan. Seks zouden ze niet hebben gehad en er zou niks zijn gebeurd tegen haar wil. Dat de vrouw zich niet prettig voelde, had hij naar eigen zeggen niet door. Waarom hij dan bij de komst van de politie haar slip in zijn hand had? Ze had de slip bij een toiletbezoek laten vallen en hij had 'm opgeraapt, zo verklaarde hij.

Net als in de meeste zedenzaken is het zijn woord tegen dat van haar, erkent de rechter. Maar de consistente verklaringen van de vrouw maken haar verhaal betrouwbaar. Dat ze zich in een dreigende situatie bevond, blijkt wel uit de appjes naar haar vriendin: ‘ik zit ergens maar voel me niet veilig’, ‘hij besprong mij net’ en ‘hij wil mij beuken’. Bovendien vindt de rechter de verklaring van de man, dat ze enkel aan het knuffelen en zoenen waren, ongeloofwaardig door de opgefokte staat waarin de agenten hem aantroffen.

'Ernstig bedreigende situatie'

De rechter rekent het de verdachte aan dat hij zijn 'eigen seksuele behoeftes ver boven die van zijn slachtoffer' heeft geplaatst. "Hij heeft haar lichamelijke en seksuele integriteit op brutale wijze geschonden door haar te verkrachten." Daarbij creëerde hij een 'ernstig fysiek en psychisch bedreigende situatie'. Volgens de psychiater die hem heeft onderzocht, vormt agressie 'een rode draad' in zijn leven. Al met al acht de rechtbank verkrachting bewezen.