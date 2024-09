Tot het einde zorgde Maretty voor dementerende moeder, nu lanceert ze haar boek

"In eerste instantie was ik vrij naïef over het schrijven en dacht ik erover na om mijn eerdere bundels samen te voegen", gaat Maretty verder. "Maar die zijn vaak in de waan van de dag, worden met foto's en video beschreven, of in een bepaalde tijd. Toen ik alleen tekst overhield had ik veel dingen dubbel op papier en viel veel weg. Dus alles moest opnieuw geschreven worden. Dat was nog best ingewikkeld."