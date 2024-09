Thomas Brood in China: relaxen op grote hoogte en zin in volkorenbrood met oude kaas

Wat ook tot tevredenheid stemt, is de derde plek in het ploegenklassement. In de laatste etappe werd het Duitse Bike Aid met één luttele seconde verschil voorbijgestoken. Eén seconde is niks in een tiendaagse koers. Ploegleider Chris de Jonge is dik tevreden. Het is toch alsof je in blessuretijd het winnende doelpunt tegen de Duitsers maakt; dat smaakt héérlijk.

Tuktuk

Na afloop van de laatste etappe van de Ronde van Poyang Lake is er ruimte voor ontspanning en nemen de renners voor het eerst in drie weken een biertje. Die komt dan wel even aan. Na afloop dus maar terug naar het hotel in de tuktuk.

