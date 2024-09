Noord-Hollandse boeren noemen draai van BBB ‘kiezersbedrog’

"We hadden de hoop gevestigd op de BBB dus dit is een klap in ons gezicht", aldus Jos Stuijt uit Wijdewormer. De melkveeboer van zo'n 280 koeien is op z'n zachtst gezegd niet blij met de maatregelen van landbouwminister Femke Wiersma (BBB).

Vandaag blijkt dat Wiersma, met haar plannen voor het verkleinen van de veestapel, veel dichter bij het beleid van haar voorganger Piet Adema blijft dan verwacht. Hoewel de minister zegt niet te streven naar een gedwongen inkrimping, blijkt uit de voorgestelde maatregelen dat Nederland de komende jaren wel degelijk het aantal vee moet verminderen. Opvallend, juist omdat de BBB de plannen van Adema altijd fel heeft afgekeurd.

'De druk op de mestmarkt is groot', schrijft Wiersma vandaag in haar brief. Dat komt omdat Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan andere landen in Europa, vanwege de relatief grote hoeveelheid vee. In 2026 komt er een einde aan die uitzonderingspositie en moet Nederland, net als ieder land binnen de Europese Unie aan de regels voldoen. En minder mest, betekent minder vee.

Voor Harry Heeman uit de Beemster is het een kwestie van 'kiezersbedrog". Hij heeft, in lijn met de plannen van de BBB, net geïnvesteerd in een nieuwe melkrobot. "Ik heb op Wiersma gestemd en dit maakt me gewoon heel erg boos."