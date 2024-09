Liveblog: Telstar op jacht naar koppositie en Volendam jaagt op punten tegen MVV

51 minuten geleden

Goedenavond en welkom in het liveblog rondom de wedstrijden MVV - FC Volendam en Excelsior - Telstar. Beide duels zijn vanaf 19.00 uur live te volgen bij NH Sport op NH Radio. Uiteraard is er ook genoeg aandacht voor Cambuur - Jong Ajax en Vitesse - Jong AZ. We blikken vooruit op AZ - Heerenveen en HFC-doelman Mitchel Michaelis laat zijn licht schijnen op de topper tegen AFC.