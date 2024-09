Liveblog: AZ stelt razendsnel orde op zaken tegen Heerenveen (2-1)

22 minuten geleden

Nadine Visser is bij de Memorial Van Damme in Brussel tweede geworden op de 100 meter horden. Ze komt tot een tijd van 12,54. De 29-jarige atlete hoeft in het Koning Boudewijnstadion in Brussel alleen Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico voor zich te dulden: 12,38.

Het is nog even onduidelijk of Visser als tweede of als derde geëindigd. Een fotofinish heeft uitgewezen dat Visser net iets eerder over de meet komt dan Ackera Nugent uit Jamaica.