Loco-burgemeester erkent toename overlast op Hoofddorpplein: "Veel impact op de buurt"

In heel 2023 kwamen er 225 meldingen binnen over overlastgevers op het Hoofddorpplein. En de teller staat dit jaar, tot en met augustus, al op 157 meldingen. Dat is een toename ten opzichte van 2021, schrijft Moorman, zonder de cijfers over dat jaar en het daaropvolgende jaar te geven. De overlast wordt volgens de loco-burgemeester vooral veroorzaakt door verwarde personen, dak -of thuislozen, verslaafden en bedelaars. Daarnaast is het aantal autodiefstallen en meldingen over drugshandel toegenomen ten opzichte van vorig jaar.



Het veiligheidsgevoel van bewoners stond al onder druk, maar is verder afgenomen na een dodelijke steekpartij vorige maand. Een 23-jarige Amsterdammer werd op 9 augustus op het Hoofddorpplein neergestoken en overleed korte tijd later. Een 27-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid. Hoewel hij volgens de politie 'een adres heeft' in Amsterdam, slaapt hij wel 'zo nu en dan' op straat.

'Veel impact op buurt'

De dodelijke steekpartij had 'veel impact op de buurt', schrijft Moorman. Enkele dagen later is daarom cameratoezicht ingesteld. Ook is er sindsdien extra handhaving en toezicht door politie, handhaving en straatcoaches, krijgen ondernemers 'weerbaarheidstrainingen' en worden in de buurt flyers uitgedeeld met informatie over hoe om te gaan met de 'soms agressieve bedelaars'.

Maar het aantal incidenten en 'de ernst van de overlast' is, ondanks bovengenoemde maatregelen, 'onaanvaardbaar hoog', aldus Moorman. Daarom is het cameratoezicht, dat in eerste instantie tijdelijk was, verlengd tot en met 31 december 2025.