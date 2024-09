Twee doden in woning in West, vermoedelijk moeder en zoon

De politie trof het tweetal aan nadat een van de buren het niet helemaal vertrouwde. Hierop kwamen agenten ter plaatse en forceerden de deur. Hoe de twee om het leven zijn gekomen, is nog onduidelijk, maar van een misdrijf lijkt dus geen sprake. De politie heeft een onderzoek ingesteld.



Volgens De Telegraaf waren de twee al wekenlang dood toen ze werden gevonden, maar de politiewoordvoerder zegt dat er van 'wekenlang' geen sprake is. Hoelang geleden het tweetal dan wel is overleden, moet onderzoek uitwijzen.



Het gebeurt vaker dat mensen een tijd onopgemerkt dood in huis liggen. Zo vonden agenten vorig jaar december in een woning in Zuidoost het lichaam van een bewoner die op dat moment vermoedelijk al drie jaar dood was.