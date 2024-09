Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor Noord-Holland

Schiphol en het luchtruim

Als het aan het kabinet ligt, komt er een vliegbelasting die afhankelijk is van de afstand van de vlucht. Dit betekent dat lange vluchten meer belast worden vanwege hun hogere uitstoot. De maatregel moet jaarlijks 248 miljoen euro opleveren en ingaan op 1 januari 2027. Verder is er een plan om de geluidsbelasting rond Schiphol met twintig procent te verminderen en de rechtspositie van omwonenden te versterken​.

Het kabinet werkt daarnaast aan een verbeterde indeling van het luchtruim, waarbij onder andere het oefengebied van de Koninklijke Luchtmacht in het noordelijk deel van het luchtruim wordt uitgebreid. Dit heeft ook gevolgen voor het civiele luchtruim en kan impact hebben op Schiphol en de omwonenden.

Woningbouw en verstedelijking

Het kabinet wil elk jaar 100.000 woningen bouwen, met veel van die nieuwe huizen in verstedelijkte gebieden zoals Noord-Holland. Hierbij krijgen provincies de opdracht om samen met gemeenten voldoende woningbouwlocaties aan te wijzen. Het kabinet wil meer bouwgrond beschikbaar maken en zorgen dat die betaalbaarder wordt.

Infrastructuur en openbaar vervoer

Er wordt gewerkt aan een 'voorkeursbeslissing' voor een OV-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer, wat belangrijk is voor de infrastructuur en bereikbaarheid in de regio. Een voorkeursbeslissing is een keuze die iemand of een organisatie het liefst zou willen maken. Het is de beslissing die de voorkeur heeft, meestal omdat het de beste oplossing lijkt of het meest gunstig is. Het betekent niet dat het de enige optie is.

Naast de genoemde OV-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer wordt ook gewerkt aan verbetering van het wegennet in Noord-Holland, wat de bereikbaarheid van zowel nieuwe als bestaande woon- en werkgebieden moet versterken​.

Energietransitie

Noord-Holland speelt een belangrijke rol in de overgang naar schone energie, vooral door het bouwen van windparken op zee en het ontwikkelen van waterstof. De regering werkt samen met provincies om problemen met het energienet op te lossen, zodat nieuwe energieprojecten goed kunnen worden aangesloten.

Er wordt ook gewerkt aan meer oplaadpunten voor elektrische auto's, met extra aandacht voor bedrijventerreinen en rustplaatsen, bijvoorbeeld in Noord-Holland. Daarnaast wordt de gaswinning op de Noordzee uitgebreid.

Landbouw en de boeren

Het kabinet wil de mestcrisis aanpakken door bij verkoop van melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven, buiten de eigen familie, de dierrechten af te romen. De boer die een ander bedrijf (deels) overneemt, mag dus minder dieren houden.

Daarnaast komt er uiterlijk in 2026 een ‘vrijwillige beëindigingsregeling’ voor veehouders, maar boeren worden niet gedwongen te stoppen 'in het kader van stikstofdoelen en overige milieu- en natuurdoelen', aldus het akkoord.

Ook wordt er geen streep gezet door de plannen om een grens te stellen aan het aantal koeien per hectare. Daarnaast belooft het kabinet extra aandacht te besteden aan jonge boeren, zodat zij bedrijven kunnen overnemen of starten.