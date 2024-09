Geen vervolging voor 169 arrestanten bij eerste pro-Palestinaprotest Roeterseiland

Door de barricades was het terrein volgens het OM niet of nauwelijks toegankelijk voor hulpdiensten en de politie. Omdat dat mogelijk gevaarlijke situaties opleverde, besloot de driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) tot ontruiming over te gaan. Dat verliep niet zonder slag of stoot: demonstranten weigerden te vertrekken en bestookten de Mobiele Eenheid met vuurwerk en straatstenen.

'Onterechte verdenking'

Uiteindelijk werden 169 betogers aangehouden op verdenking van erfvredebreuk. Onterecht, concludeert justitie nu. "Het Roeterseiland is weliswaar een terrein van de universiteit, maar omdat het ook een publiek toegankelijk gebied is, kan er geen sprake zijn van erfvredebreuk. Daarom heeft het OM nu besloten de zaken van de aangehouden personen te seponeren." Deze verdachten zaten overigens niet meer vast: ze werden na een nacht in de cel weer vrijgelaten.

Niet elke demonstrant gaat vrijuit. Een 22-jarige deelnemer aan het protest kreeg in mei twee maanden celstraf voor openlijke geweldpleging. Hij had politieagenten geslagen met de scherpe punten van een geopende paraplu.