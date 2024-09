Zanger SiRKriS wil meer voldoening uit het leven halen en strijdt voor finaleplek Regio Songfestival

SirKriS heet eigenlijk Kris, is 40 jaar en woont in Uithoorn. "Ik verwacht dat ik mijn muziek vandaag naar een nieuw level kan brengen", zegt hij, voordat hij met producer David aan de slag gaat.

Het was een moeilijk jaar voor de zanger. Een jaar geleden overleed zijn vader, waardoor zijn wereld even stilstond. Nu pakt hij zijn leven weer op, en merkt hij dat het verlies invloed heeft op zijn leven. "Ik moet eigenlijk nog beginnen aan het verwerkingsproces. Sinds kort kan ik weer bezig zijn met muziek."

Meer

Hij gaat aan de slag met het nummer 'Meer'. Hij wil meer uit het leven halen. Niet door middel van geld of faam, maar wel door meer voldoening, erkenning en positiviteit. "Ik had muziek die vaak ging over interne struggles, hiermee wil ik de positiviteit meer belichten", aldus de zanger.

Voordat hij met de producers aan de slag gaat, gaan we eerst even terug naar de plek waar SiRKriS vandaan komt. Bekijk het allemaal in deze derde aflevering.